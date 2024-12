El expresidente Alberto Fernández declara ante un juez en una causa por presunta corrupción

La justicia investiga al dirigente peronista en un caso de contratación de seguros por parte de organismos públicos

Por: Federico Rivas Molina-El Pais

El expresidente argentino Alberto Fernández ha declarado en los tribunales federales de Buenos Aires en una causa por presunta corrupción. Pesa sobre el líder peronista la firma de un decreto que a finales de 2021 ordenó a todas las oficinas del Estado a contratar sus seguros obligatorios en Nación Seguros, perteneciente al Banco Nación, una institución pública. Los contratos se hacían a través de 25 intermediarios que cobraban comisiones millonarias. El más beneficiado fue Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del entonces presidente, María Cantero. Fernández, quien hasta último momento intentó suspender la indagatoria de este miércoles, defendió su inocencia y presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini. El magistrado tiene ahora 10 días para procesar al expresidente, sobreseerlo o pedir al fiscal que sume nuevas pruebas al expediente.

Según cálculos de la fiscalía, el Estado gastó unos 20 millones de dólares en el pago de comisiones que podrían haberse evitado sin el uso de intermediarios. Para el juez, el decreto presidencial impidió “la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Los 39 acusados, entre los que hay, además del expresidente y los intermediarios, autoridades de la compañía de seguros, actuaron, según el magistrado, “en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos”.

El juez quiere saber si Fernández benefició en esas operaciones a Martínez Sosa, quien se quedó con cuatro de cada diez contratos. Martínez Sosa figura además como acreedor en las declaraciones juradas del expresidente. En su defensa, Fernández desvió la responsabilidad de cualquier delito en su secretaria privada y esposa de Martínez Sosa quien, dijo, “se extralimitó”. “Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado ni autorizando ningún negociado”, dijo en febrero pasado, cuando fue imputado por el fiscal.

Este miércoles, Fernández presentó un escrito ante el juez y rechazó las acusaciones en su contra. Defendió su cuestionado decreto y se limitó a responder algunas preguntas de su abogada defensora.

Fue la primera declaración indagatoria de Fernández desde que dejó el poder en diciembre de 2023, pero no será la última, porque tiene otra cita ante el mismo juez el 11 de diciembre próximo en una causa por presunta violencia contra su expareja Fabiola Yañez. Fue justamente durante la investigación del llamado “escándalo de los seguros” que el juez se encontró en el teléfono móvil de la secretaria del expresidente con las fotos de Yañez con moretones en la cara y en los brazos. La exprimera dama se las había enviado años atrás a María Cantero, a la que consideraba una confidente, como prueba de las agresiones que padecía. Tras una duda inicial, Yañez decidió finalmente avanzar en una denuncia penal contra su exmarido, que ahora está en curso.