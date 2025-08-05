Foros Farmfest para destacar la IA en la agricultura y la política comercial

Por: Hannah Yang-MPR

La IA en la agricultura, los combustibles sostenibles y los seguros de cosechas son solo algunos de los temas que se debatirán durante los foros Farmfest, que comienzan el martes.

Farmfest es un evento de tres días que se celebra del 5 al 7 de agosto en Morgan, Minnesota, en la carretera comarcal 13 del condado de Redwood, en la finca Gilfillan. Cientos de expositores acuden desde todas partes para mostrar sus negocios agrícolas, poner en contacto a los agricultores con los proveedores y educar al público sobre la agricultura.

«Creo que la comunidad que se reúne cada año es parte del motivo por el que Farmfest sigue adelante», afirma Niki Jones, directora de marketing de Farmfest. «La gente quiere encontrar tiempo para reunirse y verse cara a cara en un mundo en el que vivimos conectados y pegados a nuestras pantallas. Reunirse en persona y conectar de esa manera es muy importante, tanto si se hacen negocios como si no. La unión es importante. … [Farmfest] es un lugar divertido para despedir el verano».

También es una oportunidad para que los legisladores involucren a los electores rurales en la política agrícola a través de los foros de Farmfest.

Hay varios foros que abarcan desde la inteligencia artificial y la agricultura hasta el proyecto de ley de reconciliación recientemente aprobado y mucho más. Kent Thiesse, coordinador de los foros Farmfest, dijo que hay una buena combinación de temas que son relevantes en la industria agrícola en este momento.

«¿Quién hubiera pensado hace 20 años que estaríamos hablando de la inteligencia artificial en relación con la agricultura?», dijo Thiesse. «Pero aquí estamos. Creo que se intenta mantener el interés, pero creo que parte del Farmfest, la razón por la que la gente sigue viniendo, además de para ver los equipos y quizá escuchar los foros, es simplemente el networking. Creo que a mucha gente le gusta venir y visitar a personas a las que quizá no ve tan a menudo. Otros colegas del sector agrícola. Agricultores hablando con agricultores».

Estos foros se celebrarán en el Wick Building Farmfest Center

El foro principal es de 10:30 a. m. a 11:30 a. m. el martes y está moderado por Mark Dorenkamp, de Brownfield Ag News. Entre los panelistas se encuentran cuatro miembros de la delegación del Congreso de Minnesota: la representante demócrata Angie Craig; la representante republicana Michelle Fischbach; el representante republicano Brad Finstad; y el representante republicano Pete Stauber.

Los debates se centrarán en la red de seguridad agrícola y en el proyecto de ley de reconciliación recientemente aprobado.

De 1:30 p. m. a 2:30 p. m., una segunda serie de foros se centrará en los retos económicos actuales a los que se enfrentan los productores agrícolas y ganaderos, el apoyo a los agricultores principiantes, la orientación futura de los programas de conservación y secuestro de carbono, y la comprensión de la situación actual del etanol E15 y el combustible sostenible para la aviación.

También habrá una conversación sobre los créditos para la producción de combustibles limpios para los productores de combustibles de transporte con bajas emisiones y otras iniciativas de energía renovable. Entre los panelistas se encuentran la senadora demócrata Amy Klobuchar; el comisionado de agricultura de Minnesota, Thom Petersen; Jeff Davidman, vicepresidente de asuntos gubernamentales estatales y locales de Delta Airlines; Julia Silvis, vicepresidenta de Minnesota Sustainable Aviation Fuel Hub; Dan Glessing, presidente de Minnesota Farm Bureau; y Gary Wertish, presidente de Minnesota Farmers Union.

El miércoles 6 de agosto a las 10:30 a. m., la senadora demócrata Tina Smith estará acompañada por representantes de los consulados de Canadá y México en Minnesota en el panel del foro para hablar sobre comercio.

Otras organizaciones representadas en el panel son la Asociación de Productores de Soja de Minnesota, la Federación Estadounidense de Exportación de Carne y el Consejo Estadounidense de Cereales. Este foro estará moderado por Don Wick, de Red River Farm Network.

Si desea asistir

Qué: Farmfest 2025

Dónde: 28269 MN-67, Morgan, MN 56266

Cuándo: del 5 al 7 de agosto; las puertas estarán abiertas de 8:00 a 16:00 todos los días

Precio: 8 $ por internet; 10 $ en taquilla

Entradas: https://www.farmfest.com/visitors/buy-tickets/