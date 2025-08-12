Vacunas para el regreso a clases: un pediatra responde preguntas sobre atención médica a medida que cambian las guías federales

Por: Cathy Wurzer y Gracie Stockton-MPR

El inicio del nuevo año escolar no está muy lejos: muchos distritos comienzan las clases después de la Feria Estatal de Minnesota y el fin de semana festivo del Día del Trabajo.

Mientras los padres se preparan, las directrices federales sobre las vacunas han sido confusas, ya que el secretario del Departamento de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., ha despedido a los comités asesores y ha difundido información sin fundamento sobre las vacunas y sus efectos secundarios.

Entonces, ¿qué deben hacer los niños y las familias para comenzar el año escolar con buena salud? La pediatra de M Health Fairview, la Dra. Lara Al-Ejeilat, se unió a la presentadora de MPR News, Cathy Wurzer, en el programa Morning Edition del viernes para dar respuestas.

Lo siguiente ha sido ligeramente editado para mayor claridad. Escuche la conversación haciendo clic en el botón del reproductor de arriba.

¿Parece que ha sido un verano tranquilo en cuanto al COVID, sin un aumento estacional?

Sí. Pero en realidad estamos viendo muchas otras cosas, como la enfermedad de manos, pies y boca. Es una infección viral. Desaparece por sí sola, pero causa manchas en las manos, dentro de la boca, en la planta de los pies y fiebre durante cinco días. A los niños les cuesta tragar. Es muy, muy contagiosa, por lo que, cuando un niño la contrae en la guardería, casi todos la contraen.

En Minnesota, hasta ahora hay pocos indicios de un «repunte estival» de COVID-19.

Los casos de sarampión siguen propagándose. ¿Qué les dice a los padres sobre la vacuna triple vírica?

Les digo que las vacunas se han estudiado muy rigurosamente. La vacuna original contra el sarampión se autorizó en 1963. La vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola existe desde 1971, por lo que se ha estudiado muy bien con múltiples estudios en millones de niños de todo el mundo para demostrar su seguridad y eficacia. Por lo tanto, no dudaría en administrársela a mis propios hijos y recomendarla a todos mis pacientes.

Creo que las vacunas son su peor enemigo, porque no se ven las cosas que hemos podido eliminar y de las que hemos protegido a las personas, por lo que la gente ya no les tiene tanto miedo.

¿Qué intenta decirles a los padres que pueden estar un poco indecisos sobre la vacunación?

Lo más importante es comprender cuál es su miedo. Se trata de conectar con los padres y darse cuenta de que hay mucha desinformación y que es difícil deshacer lo que se ha leído. La idea es: ¿qué has leído? ¿A qué le tienes miedo? Y entonces puedo ayudarte con «¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los estudios probados que tenemos sobre la seguridad?».

¿Qué más le preguntan los padres cuando preparan a sus hijos para la escuela?

Preguntan si el calendario de vacunación ha cambiado o se ha visto afectado [por las medidas federales]. Y no, la Academia Americana de Pediatría ha sido muy clara sobre las recomendaciones de vacunación, que no han cambiado, y las vacunas que siguen siendo necesarias para que los niños puedan ir a la escuela de forma segura. Y luego siempre le digo a la gente que nunca le recomendaría nada que no hiciera con mis propios hijos. Tengo tres hijos y todos están vacunados según el calendario de vacunación muy seguro y eficaz que tenemos.