La Campaña de Voto Latino de Minnesota Celebra Gran Éxito, Superando Expectativas para Movilizar a Votantes Latinos

Al concluir el ciclo electoral de 2024, COPAL celebra el inmenso éxito de su campaña Voto Latino de Minnesota, el esfuerzo de compromiso cívico más grande de la organización hasta la fecha. Diseñada para activar a las comunidades latinas en todo el estado, esta ambiciosa iniciativa movilizó a más de 10,000 votantes latinos, brindándoles conocimientos y recursos esenciales para asegurar que sus voces desempeñen un papel fundamental en el futuro del estado y el país.

“Nuestro objetivo era alentar a nuestra comunidad a elevar sus voces en esta elección tan crucial,” dijo Francisco Segovia, director ejecutivo de COPAL. “Independientemente de los resultados, estamos profundamente agradecidos con los voluntarios que participaron y con los votantes latinos que se tomaron el tiempo para escuchar y votar.”

Proveer recursos de educación electoral fue clave para el éxito de la campaña. Con la ayuda de dedicados voluntarios, la estrategia de acercamiento a la comunidad de COPAL incluyó llamadas telefónicas bilingües masivas, visitas puerta a puerta y campañas de mensajes de texto dirigidas. La organización se enorgullece en anunciar que duplicó su meta inicial de completar más de 100,000

llamadas antes del día de las elecciones. En su lugar, realizaron más de 200,000 llamadas, enviaron más de 60,000 mensajes de texto y visitaron a más de 5,000 votantes latinos en sus hogares.

“Este fue uno de los mayores esfuerzos históricos de voto latino en la historia de Minnesota,” dijo Ryan Perez, director de organización de COPAL. “Con más de 100,000 votantes latinos elegibles en Minnesota, sabíamos que teníamos la capacidad de hacer un impacto real en esta elección y de crear impulso para un cambio social. Superar nuestras metas de alcance es un testimonio de nuestra dedicación para hacer de Minnesota un mejor lugar para que la comunidad latina lo llame hogar”.

COPAL utilizó modelos predictivos y su propia base de datos para llegar a las áreas del estado con las poblaciones latinas más altas y de crecimiento más rápido. Ese trabajo incluyó visitas en áreas como St. Peter, Winona, Northfield, Shakopee y las Ciudades Gemelas. Durante el proceso, el personal y los voluntarios interactuaron con votantes sobre los temas que más les preocupaban, incluyendo educación, justicia ambiental, acceso a atención médica, políticas de inmigración, vivienda asequible y

protección de derechos laborales.

“Pude conectarme con cientos de votantes latinos durante este proceso,” dijo Lilly Lopez, una de los organizadores de COPAL. “Fue inspirador hablar tanto con aquellos que participan regularmente en la participación cívica como con quienes votaron por primera vez. Sin importar el tipo de votante que fueran, todos hablaron sobre los temas relevantes para ellos, y espero haberles ayudado a entender por qué su voz tiene tanto peso en esta elección”.

El día de las elecciones, COPAL llevará a cabo dos eventos de observación para que la comunidad pueda ver el impacto de su trabajo mientras se contabiliza el voto latino. Los eventos incluirán información sobre los votantes, perspectivas nacionales sobre los resultados y un análisis más profundo sobre la influencia de la comunidad latina en el ejercicio electoral. COPAL invita a la comunidad a ver los eventos en vivo en sus páginas de YouTube y Facebook a las 10 A.M. y 5 P.M.

Este año, COPAL también anunció el lanzamiento de una organización hermana, Somos the Future. Mientras COPAL continúa su importante labor como una organización de movimiento dedicada a la defensa y apoyo comunitario, Somos the Future opera como un comité de acción política legalmente separado. Visite el sitio web de Somos the Future para obtener más información sobre los logros del PAC en la influencia de una agenda política latina para el Alto Medio Oeste de Minnesota.

Después del día de las elecciones, COPAL se compromete a continuar su trabajo para abordar estos temas urgentes y a crear un cambio sostenible para nuestra comunidad. La organización seguirá comprometida con los votantes mucho después de que se hayan publicado los resultados y continuará siendo un recurso para obtener información y apoyar los esfuerzos de organización de base, avanzando en su misión de mejorar el bienestar de los latinos en Minnesota.

Para obtener más información sobre Voto Latino de Minnesota y cómo involucrarse, visite: mnlatinovote.org.