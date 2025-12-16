La inscripción en MNsure asegura la atención médica para todas las familias de Minnesota

St. Paul, Minnesota. Para muchas familias latinas, la atención médica significa proteger a sus seres queridos, asegurar el futuro y vivir con tranquilidad. MNsure, el mercado oficial de seguros médicos de Minnesota, ayuda a familias como la suya a encontrar opciones de cobertura médica asequibles, con asistencia en español en cada paso del proceso.

Ya está abierta la inscripción para la cobertura de 2026. Muchos latinos de Minnesota reúnen los requisitos para recibir ayuda financiera que reduce los costos de la atención médica, o incluso cobertura médica gratuita o de bajo costo a través de Medical Assistance o MinnesotaCare.

“El seguro médico es para todos, independientemente de su origen,” afirma Libby Caulum, directora ejecutiva de MNsure. “El seguro médico ayuda a las familias a pagar la atención médica que necesitan y a evitar deudas médicas cuando se produce una enfermedad o un accidente. Todos los Minnesotanos merecen la tranquilidad y la seguridad de saber que están cubiertos».

Los navegadores certificados por MNsure, incluidos los de organizaciones comunitarias de confianza como Briva Health, ofrecen orientación personalizada en español para guiar a las familias a lo largo del proceso. Intermediarios autorizados también ofrecen comparacion de planes para ayudarle a encontrar la cobertura que se adapta a sus necesidades y presupuesto.

«Nuestra comunidad sabe que el seguro médico es más importante que nunca», afirma Roberto Tapia, navegador sénior de Briva Health. «Nuestros navegadores están aquí para asegurarse de que usted y su familia estén asegurados, sanos y seguros en el mundo actual».

Desde que MNsure lanzó en 2013, la tasa de personas sin seguro en Minnesota ha disminuido del 8,6 % a un mínimo histórico del 3,8 %, gracias en parte a los más de 2300 millones de dólares en créditos fiscales que han reducido las primas mensuales.

Fecha clave

15 de enero de 2026 : fecha límite para obtener cobertura a partir del 1 de febrero de 2026

Hable con un asesor o navegador de MNsure para mantener su cobertura y protección. Compare sus opciones de seguro médico en MNsure.org.

###

MNsure es el mercado de seguros médicos de Minnesota, donde las personas y las familias pueden buscar, comparar y elegir la cobertura de seguro médico que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener más información, visite www.mnsure.org/spanish. Para otros idiomas, visite www.mnsure.org/help/languages/index.jsp.