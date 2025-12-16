Mientras continúan las operaciones del ICE, los padres inmigrantes buscan hacer arreglos para sus hijos

Por: Melissa Olson y Regina Medina-MPR

Todo está tranquilo fuera de una casa de dos niveles en Burnsville, un suburbio de Minneapolis. Días antes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sorprendieron a una pareja que regresaba a casa después de ir al supermercado.

Sofía Alvarado, cuyo marido es el propietario de la casa, grabó la operación del ICE con su cámara Ring.

En el vídeo, los agentes del ICE detienen a un hombre en la entrada de la casa mientras una mujer, la esposa del hombre, entra corriendo en la casa. Los dos son padres de un niño de 7 años.

El vídeo muestra a los agentes del ICE fuera de la casa justo antes de entrar en ella el 6 de diciembre.

Una joven que se encontraba dentro de la casa observó con horror cómo otros tres —su marido, un compañero de piso y la madre del niño de 7 años— también eran detenidos por los agentes del ICE. Fue entonces cuando dijo que los agentes del ICE separaron a la madre y al niño. Pidió que no se revelara su nombre por razones de seguridad.

«Cuando la arrestaron, le preguntaron si tenía a alguien con quien dejar al niño, y ella les dijo que no, que solo conmigo», dijo la mujer, hablando a través de un traductor.

La joven dice que los agentes del ICE le preguntaron a la madre del niño de 7 años si tenía a alguien que pudiera cuidar de su hijo. La madre dijo que no, pero identificó a la joven como la única cuidadora.

La separación de los padres de su hija de 7 años es una de las consecuencias de la intensificación de las operaciones del ICE en las Ciudades Gemelas, ya que la Administración Trump ha enviado a docenas de agentes de inmigración más a Minneapolis.

Los miembros de la comunidad y los defensores legales han estado trabajando para ayudar a los padres a comprender cómo la ley de Minnesota podría ayudarles a hacer arreglos para sus hijos si son separados.

Ana Acosta es profesora visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. Ella y otras personas han estado trabajando para informar a los padres sobre lo que se denomina Delegación de la Autoridad Parental, o DOPA. Se trata de un documento que otorga al cuidador la custodia legal y física temporal del niño y la capacidad de tomar decisiones.

«Si necesita llevar al niño al médico, o si hay algún problema por el que necesita hablar con alguien del colegio del niño. El formulario DOPA le da permiso para hacer esas cosas en lugar de los padres», dijo Acosta.

Acosta afirma que la mayor presencia del ICE en la comunidad ha supuesto un reto para los padres.

«El gran reto en este momento es que parte del proceso que hay que seguir para planificar la seguridad puede requerir que salga de su casa, lo que supone un peligro para los hogares muy vulnerables que pueden necesitar esta ayuda», dijo Acosta.

Danny Hernández es propietario de Colonial Foods, una cadena de tiendas de comestibles en las Ciudades Gemelas que se especializa en alimentos latinoamericanos.

Afirma que las ventas en su tienda cayeron más de un 80 % la semana pasada. Hernández dice que se ha comprometido a entregar alimentos a los hogares de inmigrantes. Se mantiene en contacto con los clientes por teléfono y a través de las redes sociales. Su teléfono no deja de sonar con pedidos. Lleva una semana y media repartiendo comestibles durante 12 o 13 horas al día.

Un líder cívico le pidió que ayudara a difundir la información sobre los formularios DOPA. Empezó a ayudar a los padres a principios de 2025.

«Es la mejor manera de ayudar a un niño, en caso de que sus padres no estén disponibles. Así que empezamos a hacer este papeleo. Hasta ahora, yo mismo he inscrito a más de 2500 niños», dijo Hernández.

Hernández dice que también ha ayudado a poner en contacto a los padres con un notario que puede finalizar el papeleo.

De vuelta en Burnsville, la joven ha estado cuidando al niño de 7 años, a sus dos hijos y a sí misma.

Dice que el niño de 7 años está sobrellevando la situación sin sus padres, quienes llaman una o dos veces al día para hablar con él. Afirma que los acontecimientos fueron «traumáticos», pero que ella y los tres niños se están recuperando.

El miércoles recibió llamadas de la escuela y de una iglesia que se ofrecieron a ayudar con comida para su familia y pañales para su bebé.