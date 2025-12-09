La orden de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento se debatirá en el Tribunal Supremo de EE. UU.

Por: Jacob Fischler-MN Reformer

El Tribunal Supremo de EE. UU. anunció el viernes que los jueces verán un caso para decidir si la orden del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento es constitucional.

El tribunal aceptó examinar un caso, antes de que se decida en un tribunal inferior, que se refiere a la 14.ª Enmienda de la Constitución, que concede la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en Estados Unidos. La cláusula de ciudadanía por nacimiento de la enmienda se ha utilizado para conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización legal o de forma temporal.

Aunque el tribunal aún no ha publicado el calendario de alegatos, es probable que el caso se vea a principios de 2026.

La administración Trump argumentó en su petición al tribunal que la enmienda, que fue adoptada en 1868, estaba destinada a aplicarse a los esclavos recién liberados. No tenía por objeto conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes sin estatus legal, escribió el fiscal general D. John Sauer.

«Mucho después de la adopción de la cláusula, se extendió la opinión errónea de que el nacimiento en territorio estadounidense confiere la ciudadanía a cualquier persona sujeta al alcance normativo de la legislación estadounidense, con consecuencias destructivas», escribió Sauer en la petición de septiembre.

La petición también solicitaba al Tribunal Supremo que revisara una impugnación relacionada con la orden presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. La orden judicial del viernes no concedió una audiencia sobre ese caso.

Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero con el fin de redefinir la cláusula de ciudadanía por nacimiento para excluir a los hijos de inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización legal o solo de forma temporal. Los estados liderados por los demócratas y los grupos de defensa presentaron rápidamente una demanda.

Los tribunales han bloqueado en gran medida la aplicación de la orden, aunque en junio el Tribunal Supremo permitió su entrada en vigor en los estados que no habían presentado una demanda para preservar el derecho.

En una declaración realizada el viernes por la tarde, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), un importante grupo de defensa de los derechos civiles, señaló que varios jueces federales habían bloqueado la aplicación y predijo que el Tribunal Supremo preservaría la ciudadanía por nacimiento.

«Ningún presidente puede cambiar la promesa fundamental de ciudadanía de la 14.ª Enmienda», afirmó Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU. «Durante más de 150 años, ha sido ley y tradición nacional que toda persona nacida en suelo estadounidense sea ciudadana desde su nacimiento. Los tribunales federales han sostenido unánimemente que la orden ejecutiva del presidente Trump es contraria a la Constitución, a una decisión del Tribunal Supremo de 1898 y a una ley promulgada por el Congreso. Esperamos zanjar esta cuestión de una vez por todas en el Tribunal Supremo durante este mandato».