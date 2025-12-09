Las escuelas de Minnesota apoyan a las familias mientras los comentarios antiinmigrantes de Trump avivan nuevos temores

Por: Elizabeth Shockman-MPR

Los líderes escolares de Minnesota entraron en acción la semana pasada después de que el presidente Donald Trump denigrara a la comunidad somalí del estado y se refiriera a los somalíes como «basura».

En el distrito de St. Louis Park, la superintendente Carlondrea Hines comunicó a las familias que «se incrementaría la supervisión en los centros escolares para garantizar que todos nuestros alumnos llegaran a casa sanos y salvos». Su mensaje se difundió después de que se extendieran rumores de que se había visto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de los edificios escolares.

El distrito de Hines también compartió recursos legales para las familias, les indicó los pasos que podían seguir para estar preparadas ante cualquier detención imprevista y detalló las políticas del distrito sobre la interacción con los agentes de inmigración.

«Independientemente de su estatus migratorio, todos los niños de Estados Unidos tienen derecho a asistir a las escuelas públicas, y nosotros nos comprometemos a atender a todos nuestros alumnos», escribió Hines.

Los distritos de todo el estado se han movilizado tras el último ataque verbal del presidente contra los somalíes. Desde St. Cloud hasta las Ciudades Gemelas, los responsables escolares afirman que están poniendo en contacto a las familias con recursos legales y aplicando políticas para garantizar la seguridad de los alumnos en la escuela.

Stacie Stanley, superintendente de las Escuelas Públicas de St. Paul, grabó una llamada automática con la ayuda de un miembro del personal que habla somalí, en la que aseguraba a las familias del distrito que los empleados de la escuela no preguntan a las familias sobre su estatus migratorio y decía que el distrito cuenta con medidas de seguridad para proteger a los estudiantes.

«Independientemente de la escuela a la que asistan sus hijos, quiero que sepan que nuestros profesores y directores escolares están aquí para ayudar a mantener a sus estudiantes seguros y cuidados», dijo Stanley en el mensaje que fue traducido al somalí y enviado a los cientos de familias del distrito cuyo idioma materno es el somalí.

«La gente subestima el impacto en los estudiantes»

En St. Cloud, la superintendente Laurie Putnam dijo que algunos de sus estudiantes se quedaron en casa la semana pasada por temor a su seguridad.

«Hubo familias que no enviaron a sus hijos a la escuela. Nuestros estudiantes nos preguntaban: «¿Estamos seguros?»», dijo Putnam. «Una de nuestras empleadas, que es somalí, me contó que su hija pequeña de 5 años le dijo: «¿Por qué nos odia tanto el presidente?». A veces pienso que la gente subestima el impacto que tienen en nuestros estudiantes los acontecimientos nacionales o los discursos como este».

Para St. Cloud y otros distritos de Minnesota, no es la primera vez que la amenaza de la aplicación de las leyes de inmigración ha asustado a las familias hasta el punto de mantenerlas alejadas de las actividades escolares.

A principios de este año, el distrito se dio cuenta de que las amenazas de aplicación de la ley de inmigración estaban impidiendo que algunas familias latinas asistieran a los eventos escolares. La junta del distrito se aseguró de actualizar sus políticas sobre las interacciones con el ICE.

Informaron a las familias de que su personal no permitiría a los funcionarios del ICE acceder a las escuelas, a los estudiantes ni a la información privada de los estudiantes sin una orden judicial válida.

Putnam dijo que esas políticas siguen vigentes y la semana pasada se aseguró de que las familias lo supieran.

«En este distrito tenemos muy claro quiénes somos», dijo Putnam. «Somos un sistema de educación pública, lo que significa que, por ley, atendemos a todos los estudiantes, y como atendemos a todos los estudiantes, nos aseguraremos de que cada uno de ellos sienta y sepa que pertenece a este lugar y que aquí está a salvo».

St. Cloud está colaborando con las fuerzas del orden y los funcionarios locales para asegurarse de que las familias dispongan de los recursos que necesitan.

Preocupación por el acoso escolar

Otros distritos han estado realizando una labor similar, ya que los funcionarios tratan de tranquilizar a los niños y hacerles saber que son queridos y están protegidos dentro de los edificios escolares.

En Fridley, los responsables del distrito se aseguraron de que los estudiantes y las familias dispusieran de ayuda adicional con el transporte para poder asistir con seguridad a las reuniones entre padres y profesores. También pusieron en marcha una clínica jurídica para ayudar a las familias a obtener asistencia en cuestiones de inmigración.

«Nuestros estudiantes, familias y empleados somalíes son una parte muy apreciada de nuestra comunidad escolar», escribió la superintendente de Fridley, Brenda Lewis, en su carta a los padres.

En St. Paul, los líderes del distrito se aseguraron de que el personal contara con recursos para ayudar a los estudiantes con ansiedad u otros problemas de salud mental. También enviaron información de contacto sobre cómo preparar la documentación para delegar la autoridad parental en caso de que los familiares adultos de los estudiantes se enfrentaran a la deportación o la detención.

En North St. Paul, las familias están menos preocupadas por la deportación y más preocupadas por cómo la retórica de odio podría afectar a los estudiantes, dijo la superintendente Christine Osorio.

«La mayoría son ciudadanos estadounidenses, por lo que esa no es una preocupación predominante para las familias», dijo. «Una preocupación mayor para nuestras familias es realmente la retórica y asegurarse de que cuando los estudiantes vayan a la escuela, no se enfrenten a comentarios discriminatorios o acoso».