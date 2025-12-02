La secretaria de Agricultura afirma que se avecinan cambios en el SNAP. Esto es lo que sabemos

Por: Jude Joffe-Block, NPR

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, promete grandes cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que actualmente ayuda a casi 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos.

En recientes apariciones en los medios de comunicación, afirmó que la atención prestada al SNAP durante el cierre del Gobierno «nos ha proporcionado una plataforma para deconstruir completamente el programa» y dijo que los detalles sobre los cambios estructurales del programa se darían a conocer esta semana.

Rollins ha defendido la necesidad de introducir cambios radicales en el SNAP afirmando que su agencia descubrió un «fraude masivo» en los datos estatales que solicitó, y ha hecho hincapié en las estadísticas que sugieren irregularidades sin proporcionar los datos o detalles subyacentes.

La última campaña de la administración Trump para cambiar el SNAP se produce cuando millones de beneficiarios ya están a punto de perder sus prestaciones en los próximos años, ya que los estados comienzan a aplicar los nuevos requisitos laborales y las normas de elegibilidad que los republicanos del Congreso aprobaron durante el verano y que suponen los recortes más profundos de la historia del programa.

En una entrevista con Fox Business el mes pasado, Rollins dijo que los nuevos cambios que propone «garantizarán que los estadounidenses vulnerables que realmente necesitan esa prestación la obtengan. Y para todos los demás defraudadores y personas corruptas que se aprovechan de ella, también vamos a proteger a los contribuyentes».

Los expertos en política alimentaria dicen que les preocupa que los argumentos de Rollins sugieran una visión distorsionada de la prevalencia de los beneficiarios del SNAP que cometen fraude, y parecen confundir el fraude con cualquier tipo de error en los pagos.

«Mi preocupación es que ella corre el riesgo de crear una narrativa pública de que este es un programa que tiene más fraudes de los que realmente tiene, o que las personas que lo necesitan y lo utilizan para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas están cometiendo de alguna manera un delito al solicitar ayuda alimentaria», afirmó Stacy Dean, directora ejecutiva del Instituto Global de Alimentación de la Universidad George Washington y exfuncionaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) durante la administración Biden.

«Y eso no es bueno para el programa. Es absolutamente terrible para las personas que lo necesitan», dijo Dean.

Los comentarios que Rollins hizo en las últimas semanas sobre que todos los beneficiarios del SNAP tendrían que volver a solicitarlo provocaron confusión entre los beneficiarios del SNAP, los funcionarios estatales y los expertos en política alimentaria. Los beneficiarios del SNAP ya tienen que pasar por un proceso de recertificación, en la mayoría de los casos cada seis o doce meses, y no está claro qué autoridad legal tendría el USDA para añadir pasos adicionales.

Un grupo de senadores demócratas estadounidenses envió una carta el mes pasado pidiendo a Rollins que aclarara lo que quería decir y señaló que el SNAP se enfrenta a «recortes sin precedentes» y que existe una incertidumbre adicional después de que la administración Trump detuviera los pagos del SNAP durante el cierre.

«Por lo tanto, nos preocupa que la Administración pueda optar, en este momento, por añadir más trámites burocráticos que crean barreras duplicadas e innecesarias para acceder a la ayuda nutricional para las familias», se lee en la carta.

Los funcionarios del USDA parecen estar dando marcha atrás en la sugerencia de que habrá un nuevo proceso de renovación de solicitudes para los beneficiarios del SNAP. Una declaración de la agencia indica que tiene previsto utilizar los protocolos de recertificación existentes.

«El secretario Rollins quiere garantizar que se ponga fin al fraude, el despilfarro y el abuso incesante del SNAP. Anteriormente, las tasas de fraude solo se estimaban, y el presidente Trump está tomando medidas al respecto», reza una declaración de un portavoz del USDA. «El uso de procesos de recertificación estándar para los hogares forma parte de esa labor. Así como el análisis continuo de los datos estatales, una mayor labor reguladora y una mejor colaboración con los estados».

Desentrañando las afirmaciones de Rollins

A principios de este año, el USDA hizo una petición sin precedentes a los estados para que entregaran los datos personales de los beneficiarios del SNAP. La mayoría de los estados gobernados por demócratas se negaron, y un juez federal de San Francisco impidió al USDA retener los fondos de los estados que no cumplieran y consideró que la petición de datos de la agencia federal era probablemente ilegal.

Sin embargo, según un portavoz del USDA, 28 estados y Guam sí entregaron los datos, y Rollins ha estado citando estadísticas de esos datos en varias apariciones en los medios de comunicación en las últimas semanas como prueba de que es necesario reformar el programa de ayuda alimentaria.

En una entrevista reciente con News Nation, Rollins dijo que los datos estatales mostraban que «186 000 personas fallecidas recibían prestaciones, 500 000 estadounidenses recibían prestaciones dos veces, es decir, el doble de lo que deberían recibir. Hemos detenido a más de 120 personas por fraude al SNAP», dijo Rollins.

«Y eso no incluye la mayoría de los estados demócratas, donde creemos que hay aún más fraude y abuso. Y bajo la última administración, las prestaciones del SNAP aumentaron un 40 %. Así que, claramente, hay que hacer un ajuste».

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) no ha presentado datos que respalden estas estadísticas, lo que dificulta evaluar su importancia.

Por ejemplo, algunas personas fallecidas se inscribirán inevitablemente en el programa porque los funcionarios estatales tienen que verificar el fallecimiento y dar tiempo a la familia para responder antes de reducir o suspender las prestaciones del SNAP. Los hogares que reciben pagos por error cuando alguien ha fallecido deben devolver ese dinero.

En cuanto a las personas que reciben dos pagos de prestaciones, aún se desconocen los detalles de los casos citados por Rollins, pero en los documentos judiciales, un funcionario del estado de California enumeró una serie de explicaciones legítimas de por qué puede ocurrir eso, incluyendo cuando a un hogar beneficiario del SNAP se le debe un pago suplementario para corregir un error.

Tampoco está claro a qué se refiere Rollins cuando dice que las prestaciones del SNAP aumentaron un 40 % bajo la administración Biden. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) no respondió a una pregunta en la que se le pedía una aclaración.

El departamento anunció que los pagos del SNAP se ampliarían un 40 % debido a la pandemia en abril de 2020, durante el primer mandato del presidente Trump.

Lauren Bauer, investigadora de Estudios Económicos en la Brookings Institution y directora asociada de The Hamilton Project, analizó los datos del USDA, pero no encontró pruebas de un aumento del 40 % bajo el mandato de Biden. En cambio, descubrió que durante la presidencia de Trump los costes de las prestaciones aumentaron más de un 30 %, mientras que durante el mandato de Biden disminuyeron casi un 17 %.

«La dinámica de los aumentos y disminuciones de las prestaciones no tiene que ver realmente con las presidencias. Tiene que ver con el ciclo económico y con la situación en la que nos encontramos en términos de recesión y de salida de la misma», afirmó Bauer.

Más cambios en el SNAP por venir

Un borrador de una normativa que el USDA presentó el mes pasado a la Oficina de Gestión y Presupuesto podría dar una pista sobre uno de los cambios en el SNAP que la administración Trump podría revelar pronto.

El borrador propone reducir lo que se conoce como «elegibilidad categórica amplia» para el SNAP, que actualmente utilizan más de 40 estados para garantizar que los beneficiarios de la asistencia social puedan recibir el SNAP.

Los investigadores del American Enterprise Institute, de tendencia conservadora, han argumentado que esta norma de elegibilidad debería eliminarse porque los estados la están utilizando para permitir que personas con ingresos superiores al límite establecido por la ley SNAP reciban la prestación. Sin embargo, también advirtieron que la eliminación de la elegibilidad categórica generalizada debe hacerse de manera que se aborden los «precipicios de prestaciones», que desincentivan a las personas a ganar un poco más porque perderían las prestaciones y empeoraría su situación.

Katie Bergh, analista política sénior del liberal Center on Budget and Policy Priorities, que ha criticado el posible cambio, estima que una modificación de la política como esta podría provocar que casi 6 millones de personas perdieran las prestaciones del SNAP.

«La Administración aprovecha cualquier oportunidad para buscar nuevas formas de atacar los programas contra el hambre», afirmó Bergh.