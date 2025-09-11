La policía arrestó a un niño de 13 años que tenía “todo listo” para un tiroteo masivo en el estado de Washington

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Cuando la policía arrestó la semana pasada a un niño, de 13 años, en el estado de Washington por laqnzar amenazas de muerte, descubrió que tenía “todo listo para cometer un tiroteo masivo”, incluyendo un arsenal de más de 20 armas en su casa.

El niño fue arrestado después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce recibiera el viernes pasado información de un grupo de vigilancia en internet que reporta publicaciones amenazantes en línea, dijo la agente Carly Cappetto a CNN.

“Después de revisar las publicaciones del sospechoso en redes sociales, vimos que estaba justificado proceder de inmediato con el arresto”, dijo Cappetto. Las autoridades creen que el niño tenía “ideaciones de atacante escolar”.

Cuando un equipo SWAT irrumpió en la casa del niño, ubicada en una zona suburbana de Parkland, Washington, alrededor de la 1 a.m. del sábado, encontró una colección de 23 armas de fuego, varias cajas de municiones, cargadores llenos “con inscripciones de atacante escolar”, así como ropa y escritos típicos en un escenario de tiroteo masivo, dijo Cappetto.

El arresto se produjo en momentos en los que estudiantes de Estados Unidos comienzan un nuevo año escolar y se enfrentan a la amenaza de la violencia armada que lo acompaña. El mes pasado, dos niños pequeños murieron y más de una docena de personas resultaron heridas en un tiroteo durante una misa de comienzo de clases en una escuela católica en Minneapolis, justo cuando una ola de falsas alarmas de atacantes armados en más de una docena de universidades tensionó los recursos policiales y avivó temores sobre masacres en campus escolares.

Las armas no tenían números de serie y algunas parecían impresas en 3D

Lo que los investigadores encontraron en la habitación del niño reveló lo que describen como una obsesión con atacantes escolares del pasado. “Imitaba comportamientos similares, con fotos e inscripciones repartidas por toda su habitación”, dijo la Oficina del Sheriff.

“No se sabe quién o cuál iba a ser el objetivo, pero está claro que era cuestión de tiempo antes de que ocurriera un incidente trágico”, dijo la Oficina del Sheriff.

Expertos en la psicología de los atacantes escolares dicen que una de las señales de alerta más grandes es una obsesión poco saludable con perpetradores del pasado.

Los investigadores están ejecutando órdenes de registro en los dispositivos electrónicos encontrados en la casa del niño con la esperanza de obtener “una idea clara de a quién o a qué planeaba atacar”, dijo Cappetto.

Algunas de las armas estaban montadas en las paredes, completamente accesibles, mientras que otras estaban repartidas por la casa, sin seguridad, dijo la Oficina del Sheriff.

Las imágenes publicadas por las autoridades de las armas incautadas muestran filas de rifles largos y pistolas, alineadas una por una. No está claro si las armas fueron compradas legalmente, dijo Cappetto, quien señaló que muchas no tienen números de serie y son esencialmente “indetectables”.

Algunas también parecen ser caseras, hechas con una impresora 3D, dijo Cappetto.

El sospechoso se declaró inocente de los cargos

El niño, quien está detenido en un centro de detención juvenil en Tacoma, se declaró inocente de cinco cargos en un tribunal de menores el lunes, incluyendo un cargo de amenaza de atentado con bomba, de amenaza de daño a la propiedad y tres cargos de posesión ilegal de armas de fuego, informó KOMO, afiliada de CNN.

Fuera de la sala del tribunal, sus padres dijeron a KOMO que todo había sido un malentendido. Su madre sugirió que sus publicaciones en redes sociales eran un intento de “ser genial” entre sus compañeros, y su padre dijo que no tenía intención de hacer daño a nadie, informó KOMO.

El menor no ha estado inscrito en la escuela desde 2021, cuando estaba registrado en el Distrito Escolar Franklin Pierce en Tacoma, dijo la Oficina del Sheriff.

“No hemos recibido ninguna amenaza específica hacia individuos o escuelas en nuestra comunidad”, dijo Joel Zylstra, director ejecutivo de Asociaciones Estratégicas y Comunicaciones del distrito escolar, confirmando que el niño fue estudiante en 2021.

La ley del estado de Washington dicta que las armas deben almacenarse fuera del alcance de los niños.

Hasta la mañana del martes, los padres del menor no habían sido arrestados, aunque la Policía aún necesita realizar muchas entrevistas con los adultos que estaban en la casa, dijo Cappetto. El fiscal decidirá finalmente si los padres serán acusados de almacenamiento y custodia inadecuados de armas de fuego u otros posibles delitos, señaló Cappetto.