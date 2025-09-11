Nueva York recuerda a víctimas del 11 de septiembre en el 24 aniversario de los atentados

A 24 años de los ataques del 11 de septiembre, familiares y autoridades recuerdan a las 2,983 víctimas con lectura de nombres y minutos de silencio en la Zona Cero en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania.

Por: Univision

Nueva York se unen este 11 de septiembre para recordar a las víctimas de los ataques terroristas ocurridos hace 24 años.

La ceremonia anual organizada por el Museo y Monumento Nacional del 9/11 rinde homenaje a las 2,983 personas que perdieron la vida en el World Trade Center, el Pentágono, el vuelo 93 de United Airlines y en el atentado con bomba de 1993 contra el mismo complejo.

Desde tempranas horas, familiares de las víctimas se congregarán en la Plaza del Memorial, donde se llevará a cabo la tradicional lectura de nombres y se guardarán seis minutos de silencio.

Cada pausa marcará los momentos exactos en que las Torres Gemelas fueron impactadas y colapsaron, así como el ataque al Pentágono y el accidente del vuelo 93 en Pensilvania.

La ceremonia privada, dedicada a los familiares, dará inicio a las 8:30 de la mañana junto a las dos fuentes conocidas como “Espejos de Agua”, construidas en el lugar donde antes se erigían las Torres Gemelas.

Más tarde, el espacio se abrirá al público para permitir que residentes y visitantes colocaran flores y velas en memoria de las víctimas.

En la Zona Cero participarán el vicepresidente J.D. Vance y la segunda dama Usha Vance, mientras que en el Pentágono se rindirá homenaje a los 184 militares y civiles que perdieron la vida en aquel ataque.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump estarán presentes en la ceremonia antes de trasladarse al Bronx para un acto deportivo.

El día concluye con e l Tributo de Luz, un espectáculo con dos haces de luz azul proyectados hacia el cielo, que simbolizan a las Torres Gemelas y pueden verse desde gran parte de la ciudad de Nueva York.

Este acto se ha convertido en uno de los homenajes más poderosos, recordando no solo la tragedia, sino también la resiliencia de una nación que, 24 años después, mantiene viva la memoria de quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001.