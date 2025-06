Los inmigrantes de Minnesota se enfrentan a la incertidumbre en medio de la prohibición de viajar de Trump

Por: Catharine Richert y Gretchen Brown-MPR

El miércoles, el presidente Donald Trump anunció una prohibición total de viajar a Estados Unidos para ciudadanos de 12 países, y restricciones de viaje para ciudadanos de siete países.

La prohibición total incluye a ciudadanos de Somalia, Haití, Yemen y Afganistán.

En un comunicado, la congresista Ilhan Omar, nacida en Somalia, calificó la prohibición de «política racista» y dijo: «No nos hará seguros; separará familias y pondrá vidas en peligro.»

Para saber cómo está calando la noticia entre otros miembros de las comunidades afectadas de Minnesota, la presentadora de MPR News Catharine Richert habló con Nasreen Sajady, directora ejecutiva de la Sociedad Cultural Afgana.

Pulse arriba para escuchar la conversación, o lea a continuación la transcripción, editada para mayor extensión y claridad.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando se enteró de la noticia?

Todas las personas que conozco que se van a ver afectadas por esto pasaron ante mis ojos, y me dejó en estado de shock. Sinceramente, aunque no estábamos preparados, sabíamos que esto iba a ocurrir, pero aun así me dejó en estado de shock.

E imagino que también está creando un nivel de incertidumbre entre los miembros de su comunidad.

Sí, he tenido al menos cuatro personas diferentes afectadas por esto que se suponía que iban a reunirse con sus seres queridos y que ya no podrán hacerlo, y no saben cuándo podrán hacerlo. A muchos de ellos se les impide empezar una nueva vida y formar una familia. Y ha sido muy devastador. La gente está asustada ahora mismo.

¿Qué mensaje cree que esta prohibición de viajar está enviando a la comunidad afgana en Minnesota?

Es muy deshumanizante para todos los que estamos en esta lista. La comunidad afgana ha demostrado lo dedicada que está a construir una comunidad aquí y a contribuir a la sociedad, y esto es como una bofetada en la cara para ellos. Después de haber demostrado que son dignos de confianza y que están intentando formar parte de esta nueva comunidad en la que se encuentran, es muy hiriente.

Esta prohibición de viajar no se aplica a las personas que ya están en Estados Unidos, y también hay otras excepciones, como los afganos que ayudaron al gobierno estadounidense durante la guerra de Afganistán. ¿Aminora esta excepción el impacto sobre la comunidad afgana de Minnesota?

Así, las personas que planeaban marcharse, incluso con tarjeta verde, aunque dice que los titulares de tarjeta verde pueden irse, sus abogados de inmigración les siguen diciendo que no se vayan, porque les preocupa que no les dejen volver. Así que la gente sigue temiendo que si se van, no podrán volver, incluso con una tarjeta verde.

El último año ha sido muy incierto para los afganos en Minnesota. El presidente Trump anunció en mayo que no renovaría el Estatus de Protección Temporal para los afganos, y esa protección termina el próximo mes. Qué has estado escuchando sobre todo esto?

La gente está confundida. Y hay mucho: «¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto?». Un día, la administración dice que Afganistán es seguro, lo que nos confunde. No entendemos de qué está hablando. Y al día siguiente, hay una prohibición de viajar, así que no es seguro, y la gente está confundida.

¿En qué se centrarán usted y su organización en las próximas semanas y meses?

Nos centraremos en tratar de garantizar que la comunidad esté atendida y en combatir la soledad que siente la gente. La gente ya se siente aislada, y ahora que se sienten atrapados en Estados Unidos y también sus familiares están atrapados allí, esa separación está provocando muchos sentimientos de aislamiento.

Nos centraremos en intentar que la comunidad se una todo lo que pueda y en encontrar formas de alegrarles y darles esperanza.