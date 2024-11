Los latinos de Minnesota se preparan para una presidencia de Trump

Por: Madison McVan MN Reformer

En una concurrida intersección de Lake Street el domingo por la tarde, inmigrantes ecuatorianos y sus aliados corearon y mostraron carteles en defensa del Estatus de Protección Temporal para Ecuador, parte de un último esfuerzo para convencer al presidente Joe Biden de que proteja a los ecuatorianos de la deportación como uno de sus últimos actos en el cargo.

«¿Creemos que Trump apoyará esta legislación?». preguntó a la multitud Erika Zurawski, miembro del Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota.

«¡No!», respondieron a gritos las pocas decenas de asistentes.

Si la campaña no puede convencer a Biden para que designe a Ecuador para el TPS -lo que permitiría a todos los ecuatorianos que se encuentran actualmente en los EE.UU. vivir y trabajar legalmente durante un máximo de dos años- es casi seguro que no va a suceder bajo una administración Trump.

Los ecuatorianos y otros latinos en Minnesota se están preparando para una amplia red de aplicación de la ley de inmigración que puede enredar a los ciudadanos y residentes legales junto a los millones de inmigrantes indocumentados que el presidente electo Donald Trump ha prometido deportar durante su segundo mandato.

Una presidencia de Trump probablemente pondrá fin a cualquier esperanza de Estatus de Protección Temporal para Ecuador. También podría significar que cientos de miles de personas protegidas de la deportación por el TPS y programas similares -incluidos los llamados Dreamers aquí bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA- podrían ver expirar sus protecciones en 2025 si Trump y su próxima secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, optan por no continuar con los programas.

Y algunos latinos de Minnesota temen que las afirmaciones de Trump de que los inmigrantes son criminales y enfermos mentales fomenten un mayor racismo y acoso por parte de los vecinos.

Los latinos de Minnesota son un grupo demográfico diverso; alrededor de dos tercios son de ascendencia mexicana, y hay grandes poblaciones de puertorriqueños, ecuatorianos, salvadoreños y de otras nacionalidades que viven en bolsones en todo el estado. El Censo de 2020 identificó a más de 345.000 hispanos en Minnesota, más del doble que en 2000. Casi el 80% son ciudadanos estadounidenses, y los latinos son mucho más jóvenes, de media, que la media del estado.

En un mitin en St. Cloud en julio, Trump dijo que otros países están cerrando sus cárceles y asilos y enviando a las personas liberadas a los EE.UU. ( No hay evidencia que sugiera que esto está sucediendo).

«En Minnesota, tendréis mucha gente que ahora no tenéis -aunque muchos de ellos están aquí ahora-», dijo Trump. «Tendrán gente de sus cárceles y de sus instituciones mentales en Minnesota».

Algunos latinos que viven en el área de St. Cloud se erizaron ante los comentarios; semanas antes, la diócesis de St. Cloud puso fin abruptamente a la única misa semanal en español de la zona, una medida que muchos feligreses consideraron discriminatoria. Varios latinos de St. Cloud afirman haber sido acosados por hablar español en la iglesia o en restaurantes.

Ma Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de Fe y Justicia, una organización religiosa de trabajadores en Waite Park, teme que una presidencia de Trump aumente el racismo hacia los latinos en el centro de Minnesota. Los latinos pueden sentirse menos cómodos pasando tiempo en público, dijo.

«Siento que la gente tomará precauciones… la gente está asustada al respecto, porque cuando él estaba en la presidencia, tuvimos mucho estrés», dijo Gutiérrez.

Las promesas de Trump de deportaciones masivas recuerdan a algunos la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en una planta empacadora de carne de Worthington en 2006. Los funcionarios del ICE llegaron a la planta de Swift -ahora propiedad de JBS- con diez autobuses, paralizando el trabajo mientras se detenía a los trabajadores y se les pedía que presentaran su identificación. Más de 250 personas fueron detenidas, entre ellas muchos padres, lo que obligóa las familias a buscar guarderías.

Francisco Segovia es director ejecutivo de COPAL, un grupo sin ánimo de lucro que organiza a los latinos en torno a diversas cuestiones políticas. Recuerda haber llevado juguetes a los niños mientras sus padres eran detenidos durante la redada.

«Algunos de nosotros tenemos esa experiencia en la memoria: el enorme impacto social para todos, no sólo para las personas que son víctimas u objetivo de las redadas, sino también para los niños, para los no inmigrantes», dijo Segovia.

A pesar de la retórica de Trump hacia los inmigrantes, más latinos votaron por él en 2024 que en elecciones anteriores, según las encuestas a pie de urna y los resultados en distritos con gran presencia latina. (En general, la vicepresidenta Kamala Harris aún ganó la mayor parte del voto latino).

Los votantes latinos han ofrecido una variedad de razones para votar por Trump en lugar de Harris; un inmigrante venezolano en Northfield que llegó a los EE.UU. legalmente quiere que Trump tome medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, dijo a MPR News.

Otro votante latino de Arizona declaró al New York Times que se sentía excluido del partido demócrata.

Algunos grupos latinos vinculados a países que han sufrido bajo el gobierno de autócratas socialistas -como cubanos y venezolanos- se han inclinado por los republicanos durante años.

Segovia especuló con que el aborto y la posición de Trump en cuestiones económicas podrían ser otros temas que atrajeran a algunos latinos.

Kristian Ramos, un estratega demócrata que hizo encuestas y grupos de discusión en el suroeste, dijo al New Yorker este verano que el partido estaba demasiado centrado en la inmigración y otros temas a expensas de la economía básica, que era consistentemente el tema más importante para los latinos – al igual que con otros grupos demográficos.

Y en cualquier caso, Biden no ha cumplido las reformas de inmigración que prometió, en parte debido a que los republicanos del Congreso, a instancias de Trump, bloquearon un proyecto de ley fronteriza bipartidista que habría elevado el nivel de las solicitudes de asilo y acelerado los procedimientos para aquellos que cumplieran los requisitos.

Gutiérrez dijo que durante los casi 30 años que ha vivido en los EE.UU., ha visto a los presidentes patear la lata por el camino de la reforma migratoria.

En la manifestación por el TPS para Ecuador, los oradores destacaron que Biden se ha negado hasta ahora a conceder protecciones a los ecuatorianos, aunque está en su poder hacerlo.

«Salimos de nuestro país por necesidad, hemos tenido que tomar las decisiones más difíciles de nuestras vidas», dijo en español un inmigrante ecuatoriano, que pidió no ser nombrado. «Si no puedes mantener a salvo a tu familia, si no puedes alimentar a tus hijos, tienes que hacer algo».