Miles de refugiados destinados a Minnesota en el limbo mientras las agencias locales luchan bajo las órdenes de Trump

Las agencias locales de reasentamiento dicen que a los refugiados de Myanmar, Somalia, Honduras, Venezuela y otros países se les impidió inmigrar a Minnesota.

por Katelyn Vue-Sahan Journal

Se esperaba que alrededor de 6,500 refugiados se reasentaran en Minnesota este año fiscal, pero el futuro de varios miles de esos refugiados está en el limbo debido a varias órdenes ejecutivas presidenciales.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en los últimos días que cancela la llegada de miles de refugiados que fueron aprobados para inmigrar a los Estados Unidos, y otra orden que detiene la financiación federal para las agencias que ayudan a los refugiados.

Las agencias de reasentamiento de refugiados y los programas de ayuda al extranjero en Minnesota están luchando por mantener sus servicios, con una organización con sede en St. Paul despidiendo a la mayoría de sus empleados en todo el mundo.

«No sabemos cuál será nuestro destino en los próximos dos o tres años, así que estamos muy preocupados», dijo Kilo Kisongo, cofundador de Voices in the Wilderness, que ayuda a reasentar a refugiados congoleños en Minnesota. «Pero en este momento, no tenemos ningún poder. Solo nos mantenemos o seguimos con la esperanza de que algunas personas puedan intervenir y no dejar que esas órdenes pasen o se lleven a cabo como él [Trump] pretende.»

Minnesota estaba programada para recibir alrededor de 6.500 refugiados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, según el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota. De ellos, 1.018 llegaron a Minnesota a finales de diciembre de 2024. El Departamento de Servicios Humanos no dispone de información sobre el país de origen de los refugiados que esperan ser reasentados en Minnesota.

El Instituto Internacional de Minnesota y el Consejo de Iglesias de Minnesota son algunas de las agencias locales de reasentamiento que se vieron obligadas a detener sus operaciones cuando Trump firmó una orden ejecutiva el 24 de enero, con lo que la ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos se detuvo repentinamente en todo el mundo. Esa financiación suele cubrir los costes de reasentamiento de los refugiados durante sus primeras semanas de llegada, incluido su primer mes de alquiler y los pases de autobús.

Las agencias dependen ahora más de los fondos de donantes locales para continuar su trabajo con los refugiados que se encuentran actualmente en Minnesota.

Micaela Schuneman, directora de servicios de inmigración y refugiados del Instituto Internacional, dijo que su organización está recaudando dinero para cubrir los costos de los servicios esenciales para 58 familias que llegaron antes de las órdenes de Trump.

Una de esas familias incluye a la de Fardowsa Abdi Aden, que se reunió con sus seres queridos en Minneapolis el 17 de enero, pocos días antes de la toma de posesión de Trump.

«Estoy tan feliz que casi tengo ganas de llorar», dijo Fardowsa a Sahan Journal a su llegada a Minnesota.

El Instituto Internacional dijo que tenía 46 clientes refugiados cuyos vuelos a Minnesota fueron cancelados después de que Trump ordenara una pausa en el reasentamiento. Las familias procedían de Myanmar, Somalia, Honduras, Venezuela y la República Democrática del Congo.

«Detener el reasentamiento de refugiados mantendrá a las familias que viven en Minnesota separadas de los familiares en el extranjero que esperan ser reasentados», se lee en un comunicado emitido por el Instituto Internacional. «También suspenderá un programa que apoya la inmigración legal y ayuda a abordar la escasez de mano de obra de nuestro estado».

Más de 200 refugiados estaban programados para ser reasentados localmente en los próximos meses a través de Arrive Ministries. «Desafortunadamente, estos casos han sido suspendidos indefinidamente», se lee en un comunicado de Arrive.

Al menos otros 37 refugiados tenían previsto su reasentamiento a través de los Servicios Sociales Luteranos de Minnesota, dijo Alexis Oberdorfer, vicepresidente senior de servicios de la organización.

Las agencias locales de reasentamiento afirmaron que no permitirán que las órdenes del presidente les impidan realizar otras valiosas labores de reasentamiento. Muchas tienen previsto seguir impartiendo clases y formación laboral a los refugiados que ya están en Minnesota.

Las órdenes de Trump también han afectado a otros tipos de trabajo con refugiados más allá del reasentamiento.

El Centro para Víctimas de la Tortura, con sede en St. Paul, que atiende a refugiados y solicitantes de asilo de todo el mundo, despidió al 75% de sus empleados -430 de un total de 580- y detuvo sus operaciones en Etiopía, Jordania y Uganda.

La orden de Trump tiene consecuencias nefastas, dijo Scott Roehm, director de política global y defensa del centro. La orden «no nos dio otra opción» que comenzar a despedir personal, agregó.

«Es devastador para la organización, para el personal que ha perdido su empleo y, lo que es más desgarrador, para los supervivientes a los que todo ese personal estaba prestando atención», dijo Roehm. «En algunos casos, literalmente, la atención que prestamos salva vidas y, literalmente, suprimirla pone vidas en peligro».

En uno de los programas internacionales del centro, el 25% de sus nuevos clientes en 2024 tenían pensamientos suicidas, añadió.

Muchos de los clientes del centro tienen familiares que «pueden estar intentando» reasentarse en Estados Unidos como refugiados, según una declaración escrita de Sara Nelson, directora de programas del centro de curación de St.

«Para los supervivientes que vemos, la separación de la familia es uno de los aspectos más duros y debilitantes del dolor que están tratando de superar», dijo Roehm. «La incertidumbre de lo que le ocurre a su familia, de que no pueden controlar quién se queda fuera de EE.UU. y no poder estar con ellos juntos dentro de EE.UU. – es profundamente dañino».

Después de casi dos décadas en el campo, dijo, los últimos cinco días «han sido tal vez los cinco días más difíciles de mi carrera profesional.»

La diputada Ilhan Omar responde

Kilo Kisongo, cofundador de Voices in the Wilderness, dijo que está profundamente preocupado por las órdenes de Trump, pero no estaba completamente sorprendido por el giro de los acontecimientos.

En 1996, Kisongo huyó de la guerra en su país natal, la República Democrática del Congo, antes conocida como Zaire. Su familia vivió en campos de refugiados antes de establecerse en Minnesota en 2001.

Prestó mucha atención a los discursos de Trump durante la campaña electoral, la toma de posesión y la firma de decretos. Hubo un momento que le llamó la atención: el pasado octubre, Trump hizo afirmaciones falsas sobre los congoleños, al decir en un discurso de campaña en Wisconsin que se estaban liberando presos de «el Congo» en Estados Unidos.

«Ya había mucho que esperar de él que iba a afectar a nuestro pueblo», dijo Kisongo, añadiendo que las falsas afirmaciones aumentaron la ansiedad en la comunidad congoleña.

Kisongo dijo que se cancelaron vuelos con destino a Minnesota para refugiados de Kenia y Tanzania.

Alrededor de 1.600 refugiados afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses y lucharon por el anterior gobierno afgano respaldado por Estados Unidos se encuentran entre los varados por la orden de Trump, según Associated Press. Eso incluye a menores no acompañados, padres cuyos hijos ya están en Estados Unidos y familiares de personal militar estadounidense. Los refugiados que ayudaron a Estados Unidos corren el riesgo de sufrir represalias de los talibanes, según informa Associated Press.

Nasreen Sajady, directora ejecutiva de la Sociedad Cultural Afgana, con sede en Minneapolis, dijo que muchas vidas afganas están en peligro por la pausa de Trump en el reasentamiento.

«Es un montón de gente diferente a la que Estados Unidos prometió venir aquí a cambio de su ayuda, y les mintieron», dijo Sajady. «Es completamente trágico».

Los refugiados afganos representan la tercera población desplazada más grande del mundo después de los refugiados sirios y ucranianos, según Naciones Unidas.

Las órdenes de Trump congelan durante 90 días el reasentamiento de refugiados y la financiación federal de programas de ayuda al extranjero para que su administración pueda evaluar si mantiene la financiación de esa labor.

Durante ese tiempo, los refugiados solo podrán reasentarse en Estados Unidos caso por caso mediante una decisión conjunta del secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional.

«Lo que el Presidente está haciendo realmente al crear estas crisis constitucionales con sus órdenes ejecutivas es que quiere ahogar el sistema. Quiere que vivamos con miedo», dijo la representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Ilhan Omar en una entrevista con Sahan Journal. «Quiere que haya caos para que las cosas acaben sucediendo en la oscuridad y la gente sienta que no hay mucho que pueda hacer».

Omar, demócrata, subrayó que el Congreso tiene el poder constitucional de decidir cómo se asignan los fondos federales.

«Tenemos poder. No tenemos que consentirlo, y tenemos que resistirnos a su interés en convertirse en dictador [desde] el primer día defendiendo nuestra Constitución», dijo.

Los defensores de los refugiados dijeron que las órdenes no cambiarán sus misiones. Kisongo dijo que su organización es pequeña, pero espera que siga creciendo a pesar de la administración Trump.

«Podría tomar cuatro años. Podría tomar dos años», dijo. «Sí, [las órdenes de Trump] nos van a perjudicar, pero de todos modos no van a estar ahí para siempre, y solo esperamos que tal vez la próxima persona que venga no sea como Trump».