¿Necesitas velocidad? Conducir por encima del límite de velocidad te sale caro… y, en realidad, no te ahorra mucho tiempo

Publicado por MPR

Conducir a exceso de velocidad para ir al trabajo, recoger a los niños del colegio o ir de un recado a otro no solo supone un gasto innecesario en gasolina y genera emisiones nocivas a la atmósfera, sino que apenas te ahorra tiempo, según un nuevo estudio.

Es algo en lo que vale la pena reflexionar, ya que los precios de la gasolina se mantienen elevados durante los meses de verano y suponen un gasto adicional tanto para los desplazamientos diarios como para los viajes por carretera de temporada.

En cambio, respetar los límites de velocidad establecidos puede ahorrar a los conductores estadounidenses millones de dólares en la gasolinera y evitar el consumo de millones de galones de combustible cada día, según un estudio publicado este jueves en la revista *Nature Communications Sustainability*. Se trata de combustible que, al quemarse, emite gases que contribuyen al calentamiento global a la atmósfera. Por si fuera poco, cambiar los hábitos de conducción ni siquiera añadiría un minuto completo al trayecto diario de un conductor.

Investigadores de la Universidad de Minnesota analizaron 120 millones de desplazamientos en vehículo por todo Estados Unidos correspondientes a cuatro miércoles de 2021, utilizando datos de conducción de las redes viarias nacionales, los límites de velocidad y los datos de altitud del Servicio Geológico de Estados Unidos. El análisis incluyó carreteras con límites de velocidad de 45 mph (72 km/h) o superiores.

Más del 43 % de los desplazamientos estudiados incluyeron al menos un caso de exceso de velocidad, y los conductores pasaron casi el 12 % de su tiempo al volante circulando por encima del límite de velocidad.

Descubrieron que, si los conductores de vehículos ligeros convencionales con motor de combustión interna respetaran realmente los límites de velocidad establecidos, se podría ahorrar una media de 22 millones de dólares —según los costes del combustible en aquel momento—, 6,7 millones de galones de combustible y 57 000 toneladas métricas de dióxido de carbono cada día. Los investigadores afirmaron que esto equivale a retirar de la circulación unos 5,5 millones de turismos.

Y aunque los conductores afirman que el exceso de velocidad les ahorra un tiempo precioso, los investigadores descubrieron que en realidad no es así. Con una distancia media diaria recorrida de 28,6 millas (46,03 kilómetros), conducir a la velocidad máxima permitida o por debajo de ella solo supone unos 54 segundos más al día.

«Si tu objetivo es recortar un minuto de tu tiempo, entonces tienes que conducir rápido. Si tu objetivo es llegar a tu destino de forma segura y ahorrar combustible, entonces quizá debas conducir por debajo del límite de velocidad», afirmó William Northrop, profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Minnesota y coautor del estudio.

La investigación analizó la eficiencia de los vehículos eléctricos de batería únicamente en California, dado el nivel de adopción de los vehículos eléctricos en EE. UU. en aquel momento. Basándose en el modelo de California, «hemos constatado que conducir más despacio también es beneficioso para los vehículos eléctricos», señaló.

Curiosamente, el estudio reveló diferencias entre los distintos estados. Nevada registró una elevada prevalencia de exceso de velocidad, así como un alto nivel de exceso de velocidad. Se observó una elevada prevalencia de exceso de velocidad en Florida, Georgia y Carolina del Norte, aunque estos estados no mostraron necesariamente un alto nivel de exceso de velocidad. Montana, Wyoming, Idaho y Dakota del Sur mostraron tanto una baja prevalencia de exceso de velocidad como un bajo nivel de exceso de velocidad.

El coste de conducir más rápido hoy en día

Conducir más rápido aumenta el consumo de energía del vehículo y las emisiones de su motor, además de reducir la eficiencia. Los motores de los vehículos se han vuelto cada vez más eficientes en las últimas décadas, a pesar de que los vehículos se han vuelto más grandes y potentes. Pero los límites de velocidad también han aumentado desde que se aplicó la Ley de Conservación Energética de Emergencia en Carreteras, que impuso límites de velocidad nacionales de 55 mph en medio de la crisis energética de la década de 1970.

Teniendo en cuenta el coste medio actual de la gasolina y el mayor número de millas recorridas por los vehículos, esto supone un ahorro de aproximadamente 26 millones de dólares y 7,2 millones de galones de combustible que los estadounidenses podrían ahorrar colectivamente cada día este año simplemente sin pisar a fondo el acelerador.

Una limitación del estudio es que conducir más despacio podría afectar a los patrones de tráfico, lo que podría influir en la eficiencia.

Sin embargo, resulta especialmente oportuno, ya que los conductores estadounidenses siguen siendo sensibles a la volatilidad de los precios de la gasolina, dado que la guerra en Irán ha hecho que el coste de un galón de combustible supere los 4 dólares este año. Los expertos han señalado que existen varias formas de mejorar el rendimiento del combustible, incluida algo tan sencillo como reducir la velocidad. La menor cantidad de combustible que habría que comprar gracias a una mayor eficiencia podría influir en la demanda del mercado petrolero, lo que a su vez podría repercutir en los precios.

Rob Middleton, investigador asociado de ingeniería mecánica en la Universidad de Míchigan, que no participó en la investigación, afirmó que el estudio estaba bien realizado. No obstante, también señaló que el combustible ahorrado al conducir más despacio sigue representando solo una fracción del consumo diario de gasolina en EE. UU., que asciende a unos 375 millones de galones al día.

«Es una cifra elevada, pero es una pequeña fracción», señaló Middleton. «Se trata de una “medida gratuita”, en el sentido de que a nadie le cuesta realmente nada ponerla en práctica».

«La penetración en el mercado de la venta de vehículos eléctricos sigue siendo reducida, por lo que seguimos necesitando combustible, seguimos necesitando vehículos con motor de combustión interna (ICE) y los seguiremos teniendo durante mucho tiempo», añadió. «Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar los nuevos modelos o para optimizar nuestro suministro de combustible».