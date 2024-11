Walz vuelve a casa dispuesto a defender Minnesota y a encontrar puntos en común

Por: Michelle Griffith-MN Reformer

El gobernador Tim Walz hizo su primera aparición oficial en Minnesota desde que perdió su candidatura a la vicepresidencia el martes, y en un discurso de ánimo, dijo que va a tratar de mantener una mente abierta a las personas que no están de acuerdo con él políticamente – un guiño a la realidad de que la trifecta demócrata se ha ido y el gobernador tendrá que navegar de nuevo una Legislatura dividida.

Durante un discurso de 20 minutos en Eagan High School el viernes, Walz – leyendo de un teleprompter – promovió la agenda progresista de Minnesota, similar a la forma en que ha sido un animador de Minnesota en los tres meses que ha estado haciendo campaña con la vicepresidenta Kamala Harris.

Dijo que mientras hacía campaña por todo el país, aprendió que las políticas que la trifecta demócrata-agricultor-laborista de Minnesota aprobó en los últimos dos años son ampliamente populares: comidas escolares universales, permisos remunerados, protecciones del aborto y ampliación de los derechos laborales.

«La agenda que escuchamos del otro lado en esta campaña era muy diferente de la que sabemos que es correcta para nuestro estado y nuestro país», dijo Walz. «Vamos a tener que estar listos para defender el progreso que hemos hecho aquí en Minnesota … en el momento en que traten de traer una agenda de odio en este estado, voy a levantarme … y luchar por la forma en que hacemos las cosas aquí».

Walz tendrá que tomar ahora decisiones sobre su futuro político. Podría presentarse de nuevo a gobernador de Minnesota en 2026 para un tercer mandato de cuatro años sin precedentes, o podría intentar una candidatura presidencial en 2028.

Walz es un experto en la campaña al por menor, que es un elemento básico de las primeras elecciones presidenciales estatales. Ha demostrado su capacidad para recaudar fondos y cuenta con una larga lista de victorias legislativas que entusiasmarán a la base progresista que suele acudir a las primarias demócratas.

«Me encanta este Estado. Me encanta este trabajo, y no he terminado de luchar por Minnesota, ni mucho menos», dijo Walz.

El gobernador no respondió a las preguntas de los medios de comunicación el viernes, pero se espera que lo haga en los próximos días.

Walz no parecía abatido tras haber sido rechazado en un escenario nacional. De cara al futuro, Walz dijo que es hora de escuchar a los demás y llegar a compromisos.

«Nadie tiene el monopolio de las buenas intenciones o las buenas ideas, y ahora que estas elecciones han quedado atrás, voy a esforzarme aún más por mantener la mente abierta, el corazón abierto, y escuchar de verdad a la gente que no me apoya a mí o a mis políticas», dijo Walz. «Para trabajar con todos en la Legislatura, para buscar el compromiso y el terreno común, porque así es como volvemos a estar juntos después de tanto tiempo luchando unos contra otros. Así es como curamos los desgarros en el tejido de nuestra sociedad cívica».

La Cámara de Minnesota está dividida 67-67 entre republicanos y demócratas, después de que el martes los republicanos consiguieran arrebatar tres escaños al DFL.

El discurso de Walz provocó constantes aplausos entre los asistentes, entre los que se encontraban legisladores del DFL, el fiscal general Keith Ellison, la diputada federal Betty McCollum y el presidente del Partido DFL Ken Martin.