El sector de las carreras de caballos se prepara para combatir la inmigración ilegal

Por: Ximena Bustillo, NPR

En la parte delantera de una pista de carreras de caballos, uno encuentra sombreros brillantes y decadentes, trajes de colores pastel y julepes de menta de 22 dólares.

Y en la parte trasera del hipódromo, cientos de trabajadores, en su mayoría inmigrantes, lavan y ejercitan a los musculosos purasangres a las 3 de la mañana en la suave y gruesa pista.

«Si no pudiéramos contar con una mano de obra inmigrante en la parte trasera, no sé cómo pueden existir las carreras de caballos», afirma Dale Romans, entrenador de caballos de carreras en Kentucky. «No podemos enviarlos a casa y pedirles que vuelvan. No hay nadie que haga el trabajo cuando no están».

Las carreras de caballos generaron unos 36.000 millones de dólares en 2023, la última cifra disponible, y mantienen casi medio millón de puestos de trabajo, según el American Horse Council. Está considerado uno de los deportes más antiguos de Estados Unidos. Más allá del propio hipódromo, conseguir que un caballo corra es en sí mismo un esfuerzo multimillonario, desde el entrenamiento y los mozos de cuadra hasta la alimentación y las granjas.

Ese esfuerzo depende principalmente de los visados H-2B para conseguir trabajadores. Pero, según los expertos del sector, también hay muchos trabajadores sin visado u otra situación legal.

La aplicación de la ley de inmigración dejó en gran medida a la industria intacta durante la primera administración Trump. Los líderes de la industria dicen que eso se debe a que el presidente Trump reconoció el considerable impacto de la mano de obra inmigrante y atendió a su base de votantes agrícolas, que tiende a ser mayoritariamente republicana.

No se dispone de cifras concretas sobre las carreras de caballos, pero se calcula que alrededor del 42% de los trabajadores agrícolas contratados, por ejemplo, carecen de estatuto legal. Las estimaciones son aún mayores entre los trabajadores que se ocupan de animales o ganado.

Esta vez, los observadores del sector no están seguros de que puedan evitar una mayor represión.

«Nos preocupa que [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] venga y se lleve a la gente», afirma Romans. «He trabajado con trabajadores inmigrantes toda mi vida, y nunca he visto a la gente bajo el estrés que están pasando en los últimos seis meses».

Más mano dura en la aplicación de la ley en la segunda legislatura

Empleadores y representantes de la industria dicen que ven una diferencia entre la aplicación de la ley de inmigración de Trump durante su primer mandato y la del comienzo de su segundo.

Durante su primer mandato, su administración se centró en la aplicación de la ley en el lugar de trabajo, presumiendo de un récord de inspecciones I-9 – aunque los esfuerzos luego se estancaron con la pandemia COVID-19.

En 2018, los agentes de inmigración acabaron suspendiendo las redadas en Saratoga Springs (Nueva York) durante la temporada de carreras, solo para llevar a cabo después una operación en el lugar de trabajo que se saldó con detenciones de trabajadores de la recta final.

Ahora, los líderes de la industria sienten que es más probable que haya más redadas de este tipo, ya que los funcionarios de la administración Trump llegaron al cargo con el objetivo de centrarse aún más en la aplicación de la ley en el lugar de trabajo.

«El hecho es que estoy un poco preocupado, pero todavía hay una parte de mí que cree que este presidente, sus hoteles, sus negocios, ha confiado en la misma mano de obra que nosotros», dijo Tom Rooney, presidente de la Asociación Nacional de Carreras de Caballos Pura Sangre.

Los emblemáticos hoteles y campos de golf de Trump han utilizado mano de obra temporal.

Pero la administración Trump ha mantenido su enfoque de mano dura contra la inmigración incluso cuando se habla de la dependencia que tienen varias industrias de trabajadores sin estatus legal.

Durante una entrevista con Fox Noticias el mes pasado, Trump dijo que quería que fuera más fácil conseguir trabajadores para las granjas y los hoteles, que utilizan formas de visados de trabajo temporales y tienen un porcentaje considerable de trabajadores sin estatus legal.

«Si un granjero quiere dar recomendaciones a la gente, vamos a ser muy tranquilizadores», dijo Trump. Pero añadió que, en última instancia, quiere que la gente se autodeporte.

Trump también ha sugerido que los empleadores como los agricultores podrían escribir una carta recomendando que individuos específicos sean devueltos a Estados Unidos después de ser deportados, según comentarios en una reunión del Gabinete en abril. Pero hasta ahora, aparentemente no hay planes específicos para asegurar la mano de obra en su conjunto.

El representante republicano Dan Newhouse, que representa al centro del estado de Washington, preguntó al secretario de Seguridad Nacional en una reciente comparecencia sobre nuevos planes para proteger a los trabajadores de empresas clave.

Pero Kristi Noem, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el enfoque de la administración es alentar a las personas a abandonar el país.

«El presidente Trump ha sido muy claro en que las personas que están aquí ilegalmente necesitan irse a casa», dijo Noem. Ella dijo que entonces la gente tiene la oportunidad de «volver a Estados Unidos, de la manera correcta», aunque no siempre está claro cómo funcionaría eso.

La Casa Blanca no respondió a una petición de comentarios sobre posibles planes para ayudar a los empresarios.

Otros programas que otorgaban a las personas estatus legal para trabajar en EE.UU. -incluido el estatus de protección temporal, el proceso de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y la posibilidad de solicitar asilo y estatus de refugiado- han sido recortados por la administración.

Los empleados de las carreras de caballos sienten la presión

Rooney, presidente de la asociación, dijo que algunos entrenadores informan de que los trabajadores normalmente fiables no están acudiendo a trabajar, aunque eso no ha paralizado el negocio todavía. Otros trabajadores permanecen dentro del perímetro de los hipódromos, por temor a posibles redadas.

Los hipódromos, al igual que otras industrias, están preparando a sus trabajadores y entrenadores para actuar en caso de encontrarse con funcionarios de inmigración.

A finales de abril, la Junta de Carreras de Caballos de California emitió un memorándum en el que orientaba a todo el personal.

«Si se proporciona una citación o una orden judicial, usted y su supervisor deben consultar con la oficina legal del departamento antes de tomar cualquier otra medida», señala el memorando. «No permita el acceso a áreas restringidas ni divulgue información hasta que la asesoría legal haya revisado la situación».

Desde febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha emitido más de 1.600 avisos de inspección a empleadores, lo que pone en marcha el proceso de comprobación de que los empleados tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos; la agencia audita por separado a las empresas que se encuentran en infracción. Al menos 1.400 personas han sido detenidas en operaciones en lugares de trabajo, según un portavoz del ICE.

Las investigaciones y detenciones en los lugares de trabajo han variado según el sector, como la construcción, la industria manufacturera y otras empresas.

Los empresarios dicen que necesitan trabajadores inmigrantes

Los entrenadores declararon a NPR que se enfrentan a una constante escasez de mano de obra y que luchan por encontrar trabajadores domésticos que se levanten antes del amanecer para cuidar y entrenar a los caballos.

Es una demanda de mano de obra que se hace sentir en todos los sectores estacionales, incluidos la agricultura, la hostelería, la industria manufacturera y el ocio.

«Hay una razón por la que traemos a toda esta gente: para hacer funcionar la maquinaria de Estados Unidos», afirma Rooney. «Si quitas esa mano de obra, entonces realmente vas a estar poniendo engranajes en esa máquina que no va a poder funcionar».

Trump ha argumentado que los votantes le eligieron con el mandato de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y deportar a más personas en Estados Unidos sin estatus legal.

Pero en las carreras de caballos, muchos todavía creen que pueden quedarse tranquilos debido a la contribución económica de su industria y su dependencia de los trabajadores inmigrantes.

«Puede que tengamos una falsa sensación de seguridad», dijo Izzy Trejo, director ejecutivo de la Comisión de Carreras de Nuevo México, sobre los hipódromos de su estado. Dijo que la industria de las carreras de caballos en Nuevo México se enfrenta particularmente a una escasez de mano de obra, incluso con mano de obra inmigrante, ya que en otros lugares se pueden encontrar empleos mejor pagados y mejores condiciones de trabajo.

«Viven en el medio ambiente, el polvo, la suciedad, la falta de control climático», dijo Trejo sobre los trabajadores de la industria. Describió algunos alojamientos en las pistas de Nuevo México como esencialmente en los mismos establos que utilizan los caballos, con suelos improvisados hechos de palés.

Will Velie es un abogado de Oklahoma especializado en la ley de inmigración en las carreras de caballos.

Le gusta pasearse por los hipódromos a primera hora de la mañana y repartir gorras que dicen «emigración para caballerangos».

En el interior hay un número de teléfono; muchos trabajadores llaman para preguntar cómo obtener un visado de trabajo, cómo convertir ese visado en una tarjeta verde o cómo conseguir un estatus legal. También se reúne con los trabajadores en las cocinas de la parte trasera de las vías.

«Repasamos todas las preguntas, y en torno al 20 o 30 por ciento de las veces, hay algo que podemos hacer», dijo Velie. «Si no lo hay, nos limitamos a decir que tengan cuidado -no beban y conduzcan, no se peleen con su cónyuge- y recen por la amnistía».