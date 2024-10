Retórica frente a realidad: Ideas erróneas sobre la inmigración

Por: Gloria Rebecca Gómez-MN Reformer

MITO: Los inmigrantes aumentan los índices de delincuencia

Uno de los argumentos políticos más recurrentes de quienes se oponen a la inmigración es que los inmigrantes traen consigo la delincuencia a Estados Unidos.

«Cuando México envía a su gente, no está enviando a sus mejores», dijo el expresidente Donald Trump en la campaña electoral de 2016.

«¿Alguien ha visto alguna vez la película ‘Pandillas de Nueva York’?». preguntó el candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance durante una reunión con la Asociación de Policía de Milwaukee en agosto. «Sabemos que cuando tienes estos enclaves étnicos masivos formándose en nuestro país, a veces puede conducir a tasas de criminalidad más altas».

En realidad, ocurre lo contrario. Los inmigrantes tienen muchas menos probabilidades de delinquir que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, según demuestran numerosos estudios. Un estudio de las tasas de encarcelamiento que se remonta a más de 150 años -entre 1870 y 2020- concluyó que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos tenían sistemáticamente más probabilidades de acabar en prisión que los inmigrantes. Y la brecha entre los dos grupos no ha hecho más que aumentar en los últimos años, con un 60% menos de probabilidades de que los inmigrantes sean encarcelados que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos en la actualidad, según la Oficina Nacional de Investigación Económica, que no es partidista.

También se ha demostrado que son falsas las afirmaciones de que los inmigrantes han provocado un aumento de la delincuencia en las zonas donde se asientan. En general, los incidentes delictivos, incluidos los violentos, han disminuido en ciudades de todo el país desde que alcanzaron su punto álgido durante la pandemia, según datos del FBI. Y aunque los políticos han afirmado que las ciudades fronterizas se han visto desbordadas por la anarquía y el caos, los datos muestran que los índices de delincuencia, incluidos los homicidios, son muy inferiores a la media nacional.

Para Irayda Flores, empresaria de Phoenix (Arizona), la equiparación de inmigrantes con delincuentes es agotadora. Flores se trasladó al Estado del Gran Cañón desde Sonora (México) en 2004, con la esperanza de hacer realidad sus sueños empresariales. Desde entonces, su negocio de venta al por mayor de marisco, El Mar de Cortez Corp, ha prosperado, sirve a restaurantes de toda la ciudad y da empleo a más de una docena de personas. Pero a pesar del ejemplo que ella y otros inmigrantes dan, los políticos siguen tachándolos de villanos.

La retórica es la misma cada año de elecciones, dice, e ignora las contribuciones positivas de muchos de los inmigrantes que dejaron sus países de origen para buscar un futuro mejor.

«Los políticos hablan de la comunidad inmigrante como si fueran criminales, como si fueran personas realmente horribles», dijo Flores. «Pero cuando los inmigrantes abandonan su país -su cultura y la tierra en la que nacieron y crecieron- lo hacen porque buscan una oportunidad. Y buscar una nueva oportunidad significa que vienen aquí con la intención de trabajar y salir adelante.»

Descartar a todos los inmigrantes como delincuentes es perjudicial, añadió, e injusto con el trabajo que muchos inmigrantes han realizado para marcar la diferencia en sus comunidades de acogida.

«No se puede generalizar ni tratar a todo un grupo de inmigrantes como delincuentes porque hay personas que llevan décadas viviendo en el país y aportan beneficios», dijo Flores. «Benefician a la economía, benefician a sus comunidades y merecen ser tratados con respeto».

MITO: Hay una invasión en la frontera entre Estados Unidos y México

Aunque la temporada de campaña ha llevado a los políticos a agitar a los votantes sobre una «invasión» en la frontera sur del país, la situación es más compleja. A finales de 2023, el número de encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó máximos históricos. En diciembre de 2023, se produjeron más de 300.000 encuentros entre agentes fronterizos y migrantes en la frontera sur del país, un máximo histórico. Los expertos creen que el aumento se debió, en parte, a un repunte mundial de los patrones migratorios causado por las tensiones económicas durante la pandemia.

En enero de 2024, el récord alcanzado en diciembre se desplomó a unos 176.000 encuentros. Finalmente, la cifra cayó a un mínimo de tres años no visto desde antes de la pandemia. En agosto, el mes para el que se dispone de los datos más recientes, los encuentros aumentaron ligeramente de 104.101 en julio a 107.503.

MITO: Los migrantes introducen el fentanilo de contrabando en el país

La frontera entre Estados Unidos y México se extiende a lo largo de casi 3.000 kilómetros e incluye 26 puertos de entrada terrestres. Los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos vigilan ambos puertos y los espacios intermedios. La inmensa mayoría del fentanilo es introducido de contrabando en EE.UU. por ciudadanos a través de rutas legales, según informa el Departamento de Seguridad Nacional. Más del 90% del fentanilo interceptado es confiscado por los agentes fronterizos en los puertos de entrada terrestres, según el DHS, y los cárteles tratan principalmente de trasladar la droga a través de la frontera con la ayuda de ciudadanos estadounidenses. En el año fiscal 2023, el último del que hay datos, el 86,4% de las condenas por tráfico de fentanilo fueron ciudadanos.

MITO: Los inmigrantes se aprovechan de las prestaciones públicas

En la mayoría de los casos, los inmigrantes que no son ciudadanos de Estados Unidos no pueden optar a las prestaciones públicas. Programas federales como la Sección 8 de ayuda a la vivienda, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Medicaid y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) están estrictamente reservados a los ciudadanos estadounidenses.

Los inmigrantes que no son ciudadanos tampoco pueden recibir subsidios en virtud de la Ley de Asistencia Asequible, y no pueden solicitar cobertura de seguro médico federal a través del mercado.

Las personas con residencia legal permanente, sin embargo, pueden tener acceso a algunas prestaciones públicas después de alcanzar la marca de cinco años de residencia.

Existen algunas protecciones federales para garantizar que los inmigrantes tengan acceso a la atención sanitaria si se enfrentan a circunstancias que ponen en peligro su vida. Medicaid de emergencia ayuda a los inmigrantes sin estatus legal a recibir tratamiento médico urgente, y las mujeres inmigrantes pueden acceder a algunas prestaciones del programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).

La elegibilidad para los programas estatales de prestaciones públicas varía en todo el país y puede ir desde el acceso a permisos de conducir hasta tasas de matrícula y becas dentro del estado.

MITO: Es fácil obtener la nacionalidad estadounidense

Obtener la ciudadanía es un proceso costoso, complicado y de varios pasos. Y los atascados sistemas de naturalización y asilo se traducen en largos tiempos de espera para los inmigrantes con esperanzas.

Las personas que desean obtener un estatuto legal mediante el matrimonio deben superar una serie de obstáculos para verificar que el matrimonio es auténtico, como entrevistas periódicas con funcionarios de inmigración. Las parejas suelen gastar cientos o miles de dólares y años en el proceso de solicitud.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia concede a las personas sin estatus legal que fueron traídas al país siendo menores protección frente a la deportación y un permiso de trabajo temporal, pero los beneficiarios deben cumplir criterios estrictos para poder acogerse a ella. Esto incluye vivir en EE.UU. desde 2007, haber llegado al país antes de cumplir 16 años, no tener condenas penales significativas y estar matriculado en un instituto, tener un diploma o un GED.

Los beneficiarios de DACA que fueron aceptados en el programa deben volver a solicitar una renovación cada dos años. Y aunque los beneficiarios pueden solicitar la residencia legal si son elegibles a través de su familia o a través de la inmigración basada en el empleo, el programa DACA está actualmente congelado. Aunque se siguen aceptando solicitudes, no se están procesando mientras el programa está siendo objeto de un litigio que amenaza con ponerle fin por completo.

Los solicitantes de asilo deben someterse a exámenes de miedo con los funcionarios de inmigración para determinar si sus preocupaciones sobre la persecución o amenazas a sus vidas justifican que se les conceda protección en los EE.UU. La nueva orientación emitida por la administración Biden que prohíbe la consideración de las solicitudes de asilo cuando se produce un alto número de encuentros de migrantes ha hecho que sea más difícil para las personas solicitar asilo.

Quienes esperan una resolución en sus casos de asilo o refugio pueden esperar años. En 2019, el número de casos de inmigración pendientes se disparó a más de un millón, cifra que no hizo sino duplicarse en los años siguientes. En septiembre, el número de casos de inmigración pendientes superaba los 3 millones. El tiempo medio que se tarda en cerrar un caso es de cuatro años, según Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, una organización que recopila y analiza datos federales de inmigración.

MITO: Los inmigrantes no pagan impuestos

Aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, y todos ellos pagan algún tipo de impuestos. Un análisis de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022, una encuesta demográfica anual realizada por la Oficina del Censo de EE.UU., estimó que los inmigrantes contribuyeron con 383.000 millones de dólares en impuestos federales, y 196.000 millones de dólares en impuestos estatales y locales. Y aunque las personas sin estatus legal no pueden beneficiarse de la Seguridad Social, la administración recibe cada año unos 13.000 millones de dólares de las nóminas de los trabajadores sin estatus de ciudadanía.

Saúl Rascón se trasladó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 5 años. Se convirtió en beneficiario de DACA en la escuela secundaria y ha estado empleado desde entonces. En la actualidad, trabaja con Aliento Votes, una campaña de promoción del voto a favor de los inmigrantes. Las acusaciones de que los inmigrantes no pagan sus impuestos irritan a Rascón, que lo ve como una forma de disminuir las contribuciones del grupo demográfico.

«Resulta especialmente frustrante que se atribuya a los inmigrantes este déficit y perjuicio económico, cuando se ha demostrado una y otra vez que no es así», afirmó.

El problema, según Rascón, es que la afirmación es creíble para el votante medio que no investiga más. Y esa afirmación es peligrosa para todos los inmigrantes, incluido él mismo, porque podría generar hostilidad hacia la comunidad en su conjunto.

La difusión de desinformación sobre los inmigrantes es perjudicial, añadió, no sólo porque fomenta el sentimiento antiinmigrante, sino también porque hace más difícil encontrar un terreno común a la hora de cambiar el sistema de inmigración del país. Mientras que los políticos republicanos se han centrado en azuzar a sus bases contra los inmigrantes, los demócratas se han escorado a la derecha en esta cuestión, haciendo cada vez más hincapié en la política de aplicación de la ley para captar el mayor número de votos posible.

«Ya no estamos centrando nuestra energía en nuestros Dreamers y DACA, en las personas indocumentadas que han estado aquí, y contribuyendo con impuestos», dijo Rascón. «Hemos visto un cambio hacia la seguridad fronteriza, que no es improductiva, pero no es el mejor uso de nuestro tiempo y recursos».